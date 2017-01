Certyfikat CIPS

Tm właśnie odpowiednikiem są certyfikaty wydawane przez, mający swoją siedzibę w Wielkiej Brytanii, CIPS (Chartered Institute of Procurement and Supply).

CIPS został założony w 1932 r., a w 1992 r. otrzymał elitarny statut królewski (royal charter). Obecnie zrzesza 106 000 członków, działa w ponad 150 krajach i jest największą i najbardziej prestiżową organizacja zakupową na świecie.

CIPS jest organizacją non-profit, której nadrzędnym celem jest zwiększanie wiedzy i kompetencji zakupowych jego członków - zarówno indywidualnych, jak też korporacyjnych i poprzez to podniesienie rangi zawodu „kupców” w organizacji. CIPS posiada produkty zarówno dla osób indywidualnych jak i dla firm. CIPS m.in. szkoli i certyfikuje organizacje zakupowe największych firm świata z wielu branż m.in. z branży naftowej, farmaceutycznej i finansowej. Certyfikaty przeznaczone są zarówno dla osób jak i przedsiębiorstw.



Otrzymanie certyfikatu CIPS daje przewagę konkurencyjną na naszym rynku pracy dla ekspertów zakupowych, ponieważ w Polsce jest on jeszcze mało rozpowszechniony. Jednocześnie rozpoznawalność certyfikatu w krajach Europy Zachodniej i w pozostałej części świata jest wysoka co powoduje, że jest on często traktowany jako niezbędne wyróżnienie skutecznego i doświadczonego Kupca.



Według badań, kupcy certyfikowani przez CIPS zarabiają rocznie średnio 5 % - 10 % więcej od średniej na zakupowych stanowiskach menedżerskich. Ponadto otrzymanie certyfikatu CIPS daje też dostęp do rozległych materiałów oraz uprawnia do uczestniczenia w konferencjach i głosowaniach do władz Instytutu.

Standardowa ścieżka rozwoju w Instytucie obejmuje 6 poziomów:

1. Certificate in procurement and supply operations

2. Advanced certificate in procurement and supply operations

3. Diploma in procurement and supply

4. Advanced diploma in procurement and supply

5. Professional diploma in procurement and supply

6. MCIPS (tj. Full Membership in CIPS)